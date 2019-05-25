Son Dakika Haberleri: Denizli'de eski sağlık ocağı binasında yangın

Denizli'de eski sağlık ocağı binasında yangın

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli'de eski sağlık ocağı binasında yangın, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'nda kullanılmayan 3 katlı eski sağlık ocağı binasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık, Gümüşler ve Bahçelievler şubesinden 20 ekibin 11 araçla müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Emniyet ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:34 Kaynak: AA
Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel
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