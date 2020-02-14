Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

45 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.

Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralı kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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