Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.


Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı.


Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Özen'in, eski kız arkadaşını ayrılmak istediği için çıkan tartışmada bıçakladığı öğrenildi.


Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan G.K'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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