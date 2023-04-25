Karısının ilişki yaşadığı adamı, küçük kızının gözü önünde tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Karısının ilişki yaşadığı adamı, küçük kızının gözü önünde tabancayla öldürdü

25.04.2023 16:05

Denizli'de iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturan Doğan Göktaş, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Halil İbrahim O. isimli saldırganın; eşinin bir süre önce evi terk ederek Göktaş ilk birlikte yaşamaya başlaması nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçiye gelen Halil İbrahim O. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde küçük kızıyla birlikte oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş'a (43) 7 el ateş etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti.

Eşinin ilişki yaşadığı adamı çocuğunun gözü önünde öldürdü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Doğan Göktaş'ı çocuğunun gözü önünde defalarca ateş ederek öldüren saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aracın gidiş yönleri tespit edilen saldırgan Halil İbrahim O., Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2712 Sokakta aracıyla birlikte yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Halil İbrahim O., cinayeti niçin işlediği yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Eşinin ilişki yaşadığı adamı çocuğunun gözü önünde öldürdü

KARISIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Doğan Göktaş'ı vurma ve ardından kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın eşinin bir süre önce evi terk ederek saldırıda hayatını kaybeden Doğan Göktaş ilk birlikte yaşamaya başladığı, Halil İbrahim O.'nun da cinayeti bu yüzden işlediğini iddia edildi.

Hayatını kaybeden Doğan Göktaş'tan geriye ise birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı kızının 27 Nisan'da yapılacak düğün törenine ait davetiye kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
  • Kutalmış Kutluk: akp zinayı yasalaştırmıştır. şimdi kendisine muhafazakar diyen seçmen şapkasını onune koysun. ab'nin kaç fasılını yerine getirmiştir akp. Cevap Yaz 20 20 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: biryerlerine sahip çıkamamanın sonu malesef Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
  • Fason Meil: Bunu bile hükümete maleden gerzekler olduğu sürece bu ülkede bu tür olaylar bitmez. Zeka seviyesi henüz evrimleşmemiş muhalif canlılar var. Cevap Yaz 21 18 Yayından Kaldır
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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısının ilişki yaşadığı adamı, küçük kızının gözü önünde tabancayla öldürdü - Son Dakika


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