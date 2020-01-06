Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı - Son Dakika

Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı

6 saat önce

Denizli'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankart astı.

Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı, System.String[]

Denizli'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankart astı.


Merkezefendi ilçesi Saraylah Mahallesi 2. Ticari Yol'da telefon işiyle uğraşan Ahmet Altunal (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasından rahatsız olduklarını, belediyeye bu konuda başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamayınca kendince bir yöntem geliştirdiğini anlattı.

Hazırlattığı eni 4, boyu 5 metre uzunluğundaki "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankartı bir vinç yardımıyla caddenin ortasına astırdığını dile getiren Altunal, "Burada çok trafik yoğunluğu oluyor. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey hazırladım. Pankart sayesinde korna çalma yüzde 50 azaldı. Yazıyı görenler korna yerine selektör yapıyor." diye konuştu.

Altunal, cadde esnafının kendisine teşekkür ettiğini belirterek, korna sesinin önüne geçebilmek için başka pankartlarda hazırlamayı düşündüğünü kaydetti.

Merkezefendi, Denizli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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