Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı - Son Dakika

Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı

6 saat önce

2. Ticari Yol'dan geçen araçlar Pankart görüntüsü Bazı araçların korna çalması Pankartı asan esnaf Ahmet Altunal konuşma Kuyumcu esnaf Senem Ekmekçi konuşma DENİZLİ - Denizli'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı...

2. Ticari Yol'dan geçen araçlar

Pankart görüntüsü

Bazı araçların korna çalması

Pankartı asan esnaf Ahmet Altunal konuşma

Kuyumcu esnaf Senem Ekmekçi konuşma DENİZLİ - Denizli'de bir esnaf caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasını önleyebilmek için "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankart astı.

Merkezefendi ilçesi Saraylah Mahallesi 2. Ticari Yol'da telefon işiyle uğraşan Ahmet Altunal (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, caddeden geçen araçların sürekli korna çalmasından rahatsız olduklarını, belediyeye bu konuda başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamayınca kendince bir yöntem geliştirdiğini anlattı.

Hazırlattığı eni 4, boyu 5 metre uzunluğundaki "Bebek uyuyor, kornaya basma" yazılı pankartı bir vinç yardımıyla caddenin ortasına astırdığını dile getiren Altunal, "Burada çok trafik yoğunluğu oluyor. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey hazırladım. Pankart sayesinde korna çalma yüzde 50 azaldı. Yazıyı görenler korna yerine selektör yapıyor." diye konuştu.

Altunal, cadde esnafının kendisine teşekkür ettiğini belirterek, korna sesinin önüne geçebilmek için başka pankartlarda hazırlamayı düşündüğünü kaydetti.

Denizli'de esnaf korna çalan sürücüleri uyarmak için pankart astı

Denizli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:57 Kaynak: AA
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