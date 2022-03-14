Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika
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Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

14.03.2022 15:38
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 274 kişi sorgulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 7 ile 13 Mart 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 49 bin 274 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 4 Kahvehane ve 3 dernek lokalinde yapılan kontrollerde, 1 kahvehane ve 1 dernek lokalinde toplam 7 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 7 kişiye toplam 12 bin 733 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 2 kişiye ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. 2 Fuhuş olayında toplam 7 kişiye "Fuhuşa teşvik etmek ve aracılık" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 513 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birime sevk edildi. Bir içkili mekanda yapılan denetimde canlı müzik belgesinin olmadığı tespit edilerek, gerekli idari işlem yapıldı.

121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 28 adet fişek, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 9 adet hırdavat malzemesi, 2 adet çalıntı akü, 1 adet altın zincirli gerdanlık, 1 adet pırlanta yüzük, 1 çift altın küpe, 1 adet kol saati, 1 adet televizyon, 140 kilogram ağırlığında hurda malzeme ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 50 TL para ele geçirildi.

4 apart yetkilisine ve 1 araç kiralama şirketine toplam 135 bin 423 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 170 apart dairesi ve 6 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimler sonucunda 4 ayrı apart yetkilisine "Kimlik Bildirim Sistemine" dahil olmamaktan toplamda 107 bin 144 TL, 1 araç kiralama şirketine ise "Kiralık Araç Bildirim Sistemine" dahil olmamaktan 28 bin 279 TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 135 bin 423 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi

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Türk Lirası, Para Cezası, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 274 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika
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