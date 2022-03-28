Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika
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Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi

28.03.2022 16:22
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 794 kişi sorgulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 21 ile 27 Mart 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 294 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 49 bin 794 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 2 Kahvehane yapılan kontrollerde, 1 kahvehane 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 4 kişiye toplam 7 bin 276 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 1 kişiye ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. 2 umuma açık içkili ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde, 5 kadının konsomasyon yaptığı ayrıca belgesiz canlı müzik yapıldığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Fuhuş olayına karışan 2 kişiye 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 121 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, dolandırıcılık olayında kişinin üzerinden elde edilen 16 bin 980 TL para ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 250 TL para ele geçirildi.

Apart yetkilisine 26 bin 786 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 112 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda 1 apart yetkilisine "Kimlik Bildirim Sistemine" dahil olmamaktan toplamda 26 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi

YORUMLAR
500
Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 297 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika


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