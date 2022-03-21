Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika
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Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi

21.03.2022 16:30
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 49 bin 168 kişi sorgulandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 14 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 49 bin 168 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. 4 Kahvehane yapılan kontrollerde 2 kahvehanede toplam 9 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 9 kişiye 16 bin 371 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 2 kişiye ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. 2 Fuhuş olayında toplam 7 kişiye "Fuhuşa teşvik etmek ve aracılık" suçundan adli işlem yapıldı. Diğer 2 kahvehanede ise açılış-kapanış saatleri dışında alkol sunumundan gerekli idari işlem uygulandı. 1 dernek lokalinde yapılan kontrolde, üye olmayan şahısların içeriye alındığı tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı. 2 umuma açık içkili ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde, 9 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı.

110 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 110 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 5 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet benzinli ot biçme makinası, 1 adet sırt ilaçlama çantası, 1 adet su saati ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 220 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi
Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi

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Genel Bilgi Tarama, Denizli, Kumar, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 337 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika
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