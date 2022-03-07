Denizli'de ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 444 farklı adres kontrol edildi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 444 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 51 bin 134 kişi sorgulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat ile 6 Mart 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 444 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 51 bin 134 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları kontrol edildi. Bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye toplam 7 bin 276 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Bir şüpheliye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

128 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 128 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 9 adet hırdavat malzemesi ve 2 adet çalıntı akü ele geçirildi.

2 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 128 apart dairesi polis ekiplerince kontrol edilmiş, 2 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ