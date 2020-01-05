Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ev sahibinin evinden 40 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen kiracısı cezaevine gönderildi.

Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde ev sahibinin evinden 40 bin lira değerinde altın çaldığı öne sürülen kiracısı cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, D.B'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki evinden altın hırsızlığıyla ilgili soruşturma kapsamında alınan parmak izlerinin, kiracısı B.Ş'ninkilerle uyuştuğunu belirledi.

İfadesine başvurulan B.Ş, eve paspasın altına bırakılan anahtarla girdiğini, çaldığı altınları Manisa ve İzmir'deki kuyumcularda bozdurduğunu itiraf etti.

B.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli, Buldan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi

Son Dakika Haberleri
20:02 Karda dondurma keyfi - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
20:02 Sincik'te eğitime kar engeli - Son Dakika
19:55 Onyekuru imzayı attı - Son Dakika
19:50 TEM Otoyolunda araç alev alev yandı - Son Dakika
19:50 MSB: "Suriye rejimi tarafından İdlib'e hava saldırısı 8 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de ev sahibinin altınlarını çaldığı öne sürülen kiracısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]