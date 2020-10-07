Denizli'de ev ve depo baskını; 400 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de ev ve depo baskını; 400 litre kaçak içki ele geçirildi
07.10.2020 17:28
DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince ev ile depoya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince ev ile depoya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, kaçak içki üretimi ve satışının yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında, B.K. gözaltına alındı. B.K.'nin ev ve deposunda yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 400 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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