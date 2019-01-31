Denizli'de Ev Yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi 2404 Sokak'ta bulunan Ayhan Erkaya'ya ait 2 katlı evin çatısında yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, yangına müdahale etti.



Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında evin çatısı çökerken ev kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri, yangının çatı arasındaki elektrik kablolarında meydana gelen kısa devre sonucu başladığını tespit etti.

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