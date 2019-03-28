Son Dakika Haberleri: Denizli'de Ev Yangını

Denizli'de Ev Yangını

53 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 4 evde hasar oluştu.

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Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 4 evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak'ta Mehmet Suna, Osman Şafak ve Burhan Güleç'e ait metruk evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mehmet Sarı'ya ait eve de sıçrayan alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen Çal ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 3'ü metruk 4 ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Osman Şafak, Çal, Denizli, Güncel
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