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Denizli'de ev yangını

1 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

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Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede Gülden Uysal'a ait iki katlı evin bitişiğindeki ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çameli ve Kirazlıyayla şubesi ekipleri sevk edildi.

Eve sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Evde hasar oluştu.

Öte yandan itfaiye yetkilileri, yangına müdahale sırasında eşyaları kurtarmak için eve giren Mustafa Uysal'ın, yıkılan çatıdan son anda itfaiye eri tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Denizli, İtfaiye, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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