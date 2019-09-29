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Denizli'de ev yangını

1 saat önce

Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:22 Kaynak: İHA
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