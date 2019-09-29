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Denizli'de ev yangını

1 saat önce

Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.

(İHA)

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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