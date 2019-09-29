Denizli'de ev yangını
1 saat önce
Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.
(İHA)
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