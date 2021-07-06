Bu sırada yangına kendisi müdahale etmek isterken dumandan etkilenen Akyol'a ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.

Evde ikamet eden Hayati Akyol durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi 1249 Sokak'taki tek katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.

Son Dakika › Güncel › Denizli'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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