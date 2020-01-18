Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gerzele Mahallesi 534. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangında dumandan etkilenen Ayşe D ve kızı Zeynep D, hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürülürken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın da söndürüldü.
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