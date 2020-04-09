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Denizli'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kent meydanında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, Delikliçınar Yeni Camisinin etrafındaki banklar güvenlik şeridiyle çevrildi.
Vatandaşların genellikle geçiş güzergahında bulunan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan caminin avlusunun duvarında oturan vatandaşlara polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Ekipler sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:52 Kaynak: AA
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