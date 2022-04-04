Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

04.04.2022 16:45

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kiraladıkları villa ile apartman dairesinde oluşturdukları düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kiraladıkları villa ile apartman dairesinde oluşturdukları düzenekle uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kınıklı Mahallesi'nde bir villa ile Değirmenönü Mahallesi'ndeki apartman dairesinde G.C (30) ile E.E'nin (36) uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, saksılara dikili 140 kök skunk ele geçirildi. Ayrıca ışık ve havalandırma düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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