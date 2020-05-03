Denizli'de evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 14 yaşındaki kız çocuğuna, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.



Fatih Mahallesinde ikamet eden Ayten ve Yusuf Yançeken, Pamukkale Belediyesini arayarak koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirterek torunlarının doğum gününü kutlamak istediklerini iletti.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, pasta alarak Siteler Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Sude Yılmaz'ın ailesinin evine gitti.



Pastayı mumlarla süsleyen vefa grupları ekiplerine kapıyı 14 yaşına giren Zeynep Sude Yılmaz açtı.



Mumları üfleyen Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek sürprizden dolayı ekiplere ve anneannesi ile dedesine teşekkür etti.