Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin eve çarparak alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin eve çarparak alev alması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 5 Ocak akşamı Karabedirler Kavşağı'nda bir kamyonetin minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki eve çarpması ve alev alması yer alıyor.

Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpmış ve yanmaya başlamıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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