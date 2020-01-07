Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sürücüler ile araçlarda bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Denizli istikametinden Uşak yönüne giden Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, Karabedirler Kavşağı'nda Ramazan Aydoğmuş 'un kullandığı 20 ED 585 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpmış ve yanmaya başlamıştı.

Görüntülerde, 5 Ocak akşamı Karabedirler Kavşağı'nda bir kamyonetin minibüsle çarpışmasının ardından yol kenarındaki eve çarpması ve alev alması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti