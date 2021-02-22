Denizli'nin Buldan ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Tunalıoğlu, hayatını kaybetti.
Bu sabah, Yeni Mahalle'de yaşayan Tunalıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulan aile yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Tunalıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de evinde kalp krizi geçiren genç öldü - Son Dakika