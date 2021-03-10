Denizli'de evinde yangın çıkan 70 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan İbrahim Abay (70), mutfak tüpündeki gaz kaçağını kontrol etmeye çalışırken bir anda yangın çıktı.

Alevleri söndürmeye çalışan Abay, komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Saçlarının bir bölümü yanan ve kolunda da yanıklar oluşan Abay, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Hayat, bir eşyaya değişilmez"

Tedavisinin ardından taburcu edilerek çocuklarının yanına dönen Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakkaldan aldığı piknik tüpünün evini küle çevirdiğini söyledi.

Tüm birikimlerinin eviyle birlikte yok olduğunu ifade eden Abay, "Kurtulduk ama çok zor kurtulduk. Piknik tüpü gaz kaçırmış. Bir koku geldi, kapattım tüpü. Koku geçince kontrol etmek istedim. Çakmağı yakıp tüpe doğru uzatınca her taraf ateş oldu. Alevler sardı her yeri. Bir şey de kurtaramadık. Çok şükür, hayat bir eşyaya değişilmez." diye konuştu.