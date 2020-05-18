Denizli'de evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, 65 ve üzeri yaştakiler ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma serbestisinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 69 yaşındaki adam için arama çalışması başlatıldı.

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