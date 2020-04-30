Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yaklanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin sahte plakalı otomobille kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Çevre illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenilen zanlılar E.K. (43), Y.G. (45), S.G. (17), N.G (28) kovalamaca sonucu otomobillerinde yakalandı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, Y.G ve N.G çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan E.K. ve N.G'nin hamile olduğu, daha önce de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları, yakalandıklarında da hamile olmalarını gerekçe göstererek hakimlikten tutuksuz yargılanma talep ettikleri ileri sürüldü.