Denizli'de evsizler misafirhane ya da otellere yerleştirilecek - Son Dakika

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki evsizlerin tespit edilerek kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmelerine karar verildi. Toplantıda ayrıca 20 yaş altı gebe ve lohusalar için de kararlar alındı.



İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hasan Karahan'ın başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda bir dizi karara imza atılırken, alınan karalarda öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:



"Kent sınırları içerisinde evsiz ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içinde bulunan kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmesi, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamalarının sağlanmasına veya bir mekan bu kişilerin salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar tahsis edilecek. Konaklayan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları ilgili kurumlarca giderilecek."



20 altı gebeler için önemli karar



Toplantıda alınan bir başka karar ise sokağa çıkmaları sonlandırılan 20 yaş altı kişilere yönelik oldu. Alınan kararda, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için güvenlik güçleri bilgilendirilecek.



Sağlık kuruluşuna gelen gebe, lohusa, bebek ve çocuklar için ise diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirlenen bir zaman diliminde ve özel bir alan oluşturularak, gerekli tedbirlerin alınıp iş ve işlemlerin yapılmasına karar verildi. - DENİZLİ