Denizli'de Eylül ayında konut satışları yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Eylül ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.



Denizli'de konut satışları 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 oranında artarak bin 722 oldu. Satışların 583'ü ilk satış, bin 139'u ikinci el satış olarak gerçekleştirildi. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 265 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul ve Ankara'yı İzmir takip etti.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve 75 konut ile Şırnak oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 24. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 384,4 arttı



Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 384,4 oranında artış göstererek 809 oldu. 809 ipotekli satışın 254'ü ilk satış, 555'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 24,2 azaldı



Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 oranında azalış göstererek 913 oldu. Bu satışların 329'u ilk satış, 584'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 89 bin 92 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ