DENİZLİ'DE FAALİYET ALANI GENİŞLETİLMEK İSTENEN TAŞ OCAĞINA TEPKİ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, Alaaddin ve Yassıhöyük mahallerinde yaşayanlar, bölgedek taş ocağının kapasite artırma projesi için yaptığı başvuruya tepki gösterdi. Danıştay, firma için verilen 'ÇED olumlu' kararını 'eksik bilirkişi incelemesi' nedeniyle bozdu. Bilirkişi heyeti, bölgeye gelip taş ocağı ve çevresinde inceleme yaptı.

Alaaddin Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağının faaliyet alanını genişletmek için başlattığı girişim, Alaaddin ve yanındaki Yassıhöyük mahallesi halkının tepkisine neden oldu. Halk, firmanın daha geniş alanda faaliyet göstermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı 'ÇED olumlu' kararına itiraz etti. Yapılan itiraz, Denizli İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine konu Danıştay'a taşındı. Danıştay kararı 'eksik bilirkişi incelemesi' nedeniyle bozdu. Bilirkişi heyeti, bölgeye gelip taş ocağı ve çevresinde incelemede bulundu.

Mahallelinin avukatı Ozan Orpak, taş ocağının 2003 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Taş ocağının faaliyet alanını genişletmek istediğini söyleyen Orpak, "Burası Acıpayam Ovası'na çok yakın. Denizli Antalya karayolu üzerinde. Burada toz ve kirliliğe yol açılıyor. Burada çok değerli su kaynakları da yer alıyor. Endemik bitki türleri de mevcut. Denizli İdare Mahkemesine başvuru yaptık ve davamız reddedildi. Danıştay, kararı 'eksik bilirkişi incelemesi' nedeniyle bozdu. Danıştay, hakim rüzgar yönü ve yer altı sularına ilişkin de bölgede inceleme yapılmasını talep etti. Belirlenen heyetle birlikte gerekli incelemeler yapıldı. Burası jeopolitik olarak çok önemli. Tarım için de faydalı bir alan. 'ÇED gerekli değildir' raporunu ortadan kaldırarak, bu taş ocağını kapattırmak istiyoruz. Yaşamak ve nefes almak istiyoruz. Buradaki yerel halkın da beklentisi budur" dedi.

'ÇEVREMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Mahalle halkından Osman Can ise, taş ocağının mahalle merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer aldığını, firmanın faaliyetlerinden rahatsız olduklarını belirterek "Bölgede yoğun küçükbaş hayvan yetiştiriciliği mevcuttur. Tarımsal alanlarla da iç içe bir bölge. Bu firmadan çıkan kontrolsüz toz ile çevre kirleniyor. Yapılan patlatmalar nedeniyle evlerimiz zarar görüyor, çocuklarımız korkuyor. Küçükbaş hayvanlarımızda toz nedeniyle öksürüklü ölümler başladı. Çevremize sahip çıkıyoruz. Bu alandan bu firmanın gitmesini istiyoruz? diye konuştu.

Alim Kafes de "Yaşamak istiyoruz. Çevremiz kirlensin istemiyoruz. Hiçbir kazanç insan sağlığından önemli değil" diye konuştu.