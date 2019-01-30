Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fabrika Alevlere Teslim Oldu

Denizli'de Fabrika Alevlere Teslim Oldu

2 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Menteş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Kızılcasögüt Sanayi Sitesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, Asım Bulut'a ait plastik kasa üretimi yapılan fabrikada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek fabrikayı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çivril İtfaiyesi, 12 araç ve 32 personelle yangına müdahale etti. Yangın sebebiyle, çatısı göçen fabrikada büyük hasar meydana gelirken, polis ve jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredeki vatandaşların söndürme çalışmalarını dikkatle izlediği yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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