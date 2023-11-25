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Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası 42 yaşındaki işçi, üzerine mermer bloğun düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karadeniz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli\'de fabrika işçisi mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti
25.11.2023 - 09:55,  Güncelleme: 10:11
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Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan 2 çocuk babası 42 yaşındaki işçi, üzerine mermer bloğun düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan bir mermer fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; fabrikada çalışan yapan 42 yaşındaki Tayfur Karadeniz'in üzerine makinede kesilen mermer blok düştü. Kazayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karadeniz'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İşçinin cenazesinin bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de fabrika işçisi mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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