Denizli'de fabrikadan çaldıkları iki kamyonet dolu su bıçağı hurdacıya sattıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan Mahallesi'nde bulunan bıçak fabrikasındaki hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Fabrikadaki ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelilerin eşkalini tespit etti.
Soruşturma kapsamında zanlıların çaldıkları iki kamyonet dolusu bıçak ile bıçak yapımında kullanılan malzemeleri hurdacıya sattıkları ortaya çıktı.
Jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan Honaz ilçesinde su sayacı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fabrikadan 2 kamyonet dolusu bıçak çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika