Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fabrikanın Çatısından Düşen İşçi Öldü

Denizli'de Fabrikanın Çatısından Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Göksel Karaçoban (37), hayatını kaybetti.

Denizli'de Fabrikanın Çatısından Düşen İşçi Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Göksel Karaçoban (37), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bozburun Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi.  Fabrikada çalışan Göksel Karaçoban, iddiaya göre alüminyum kaplamalı çatıya çıktı. Burada, çatıdaki bir bölümde onarım çalışması yapmak isteyen Karaçoban, altındaki alüminyumun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Karaçoban'ı gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan  Karaçoban'ı,  Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaçoban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:29 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Karaçoban, Denizli, Güncel
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