Denizli'de feci kaza: 3 ölü
2 saat önce
Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Kamyon ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ
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