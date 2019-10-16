Denizli'de feci kaza: 3 ölü

Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.



Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Kamyon ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ