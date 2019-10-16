Son Dakika Haberleri: Denizli'de feci kaza: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de feci kaza: 3 ölü

Denizli'de feci kaza: 3 ölü

2 saat önce

Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Denizli'de feci kaza: 3 ölü, System.String[]

Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.


Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Kamyon ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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