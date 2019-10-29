Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı
Son Dakika Genel Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

48 dakika önce

Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Denizlili vatandaşlar coşkuyla kutladıDENİZLİ - Denizli'de geleneksel hale gelen 'Fener Alayı Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü' bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

Cumhuriyetin 96. yıl dönümünde Denizlili vatandaşlar coşkuyla kutladı

DENİZLİ - Denizli'de geleneksel hale gelen 'Fener Alayı Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü' bu yıl da coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Denizlililerin geleneksel hale getirdiği 'Fener Alayı' yürüyüşü her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu ve görkemli bir kalabalıkla, binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle yapıldı. Yürüyüş, Atatürk Stadyumu önünden başlayarak Kıbrıs Şehitler Caddesi, Emek Caddesi, İstiklal Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan devam ederek valilik önünde son buldu. Metrelerce uzunlukta Türk bayrağının ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte Onuncu Yıl Narşı, İzmir Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Yürüyüşe ise 7'den 70'e her yaştan vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar Atatürk'ü sevdiklerini ve Cumhuriyet Bayramı'nı gün boyu coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirttiler.

Denizli'de 'Fener Alayı' yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
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