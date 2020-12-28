Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama
28.12.2020 16:49
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Marketten aldığı maden suyunun içinden örümcek çıktı Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu