Denizli'de FETÖ'den 2 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu belirtilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. 1 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.