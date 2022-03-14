Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hakkında FETÖ'den 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi ve yine aynı örgüte yönelik soruşturmada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.