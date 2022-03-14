Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü cezaevine gönderildi

14.03.2022 17:03
Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü cezaevine gönderildi

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hakkında FETÖ'den 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi ve yine aynı örgüte yönelik soruşturmada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

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FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ'den aranan 2 hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika


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