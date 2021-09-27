Denizli'de FETÖ firarisi 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi. Hükümlülerden biri hakkında 3 yıl 3 ay 1 gün, diğeri hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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