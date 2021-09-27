Denizli'de FETÖ firarisi 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi. Hükümlülerden biri hakkında 3 yıl 3 ay 1 gün, diğeri hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Denizli 'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

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