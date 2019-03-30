Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö Firarisi Çift Tutuklandı

Denizli'de Fetö Firarisi Çift Tutuklandı

57 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı.

Denizli'de Fetö Firarisi Çift Tutuklandı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çift tutuklandı.

Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çivril Pancar Kooperatifi önünde hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucu kooperatifin bahçesinde yakalandı.

Şüphelinin Siirt ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.Ü. olduğu belirlendi.

B.Ü'nün hakkında yakalama kararı bulunan eşi G.Ü. de ikamet ettikleri eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çivril, Denizli, Güncel
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