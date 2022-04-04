Denizli'de FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı

04.04.2022 16:12
Denizli'de FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı

Denizli'de haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Denizli'de haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı - Son Dakika
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