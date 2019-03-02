Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö'nün 'Büyük Bölgecileri' Yakalandı

Denizli'de Fetö'nün 'Büyük Bölgecileri' Yakalandı

1 saat önce

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de Fetö'nün 'Büyük Bölgecileri' Yakalandı, System.String[]
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, şüphelilerin gaybubet evlerinde gizlendiğini tespit etti. Ekipler dün 2 ayrı gaybubet evine eş zamanlı baskın yaptı. Meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt içinde 'büyük bölgeci' olarak adlandırılan kişilerin de aralarında olduğu B.S. ve eşi E.S. ile M.Ö., H.R.U, C.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda saklanan kişiler için kullanıldığı belirtilen 30 bin 680 lira ve bin 285 dolar nakit para ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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