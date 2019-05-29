Son Dakika Haberleri: Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
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Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

20 dakika önce

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon, System.String[]
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün eğitim yapılanmasında olduğu belirtilen 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde 7 sahte kimlik, 40 bin lira, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Denizli, Güncel
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