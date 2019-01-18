Denizli'de Fetö'nün "Gaybubet" Evlerine Operasyon
1 saat önce
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.
Denizli
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, firari 6 şüphelinin, örgüt mensuplarınca "'gaybubet evleri" olarak adlandırılan adreslerde saklandıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C. ve H.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:35 Kaynak: AA
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