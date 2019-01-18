Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö'nün "Gaybubet" Evlerine Operasyon

Denizli'de Fetö'nün "Gaybubet" Evlerine Operasyon

1 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.

Denizli'de Fetö'nün
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, firari 6 şüphelinin, örgüt mensuplarınca "'gaybubet evleri" olarak adlandırılan adreslerde saklandıkları belirlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C. ve H.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:24:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö'nün "Gaybubet" Evlerine Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]