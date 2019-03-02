Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Denizli'de Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

1 saat önce

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile örgütün il yapılanmasında üst yönetimde bulunanların da yer aldığı 6 zanlı yakalandı.

Denizli'de Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon, System.String[]
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile örgütün il yapılanmasında üst yönetimde bulunanların da yer aldığı 6 zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında firari 6 şüphelinin örgüt mensuplarınca "gaybubet evleri" olarak adlandırılan adreslerde saklandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin çalışması sonucu belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile örgütün sözde il yapılanmasında üst yönetim içerisinde "büyük bölgeci" olarak adlandırılan kişilerin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda cep telefonları ve dijital materyallerle örgüt tarafından dağıtıldığı değerlendirilen 30 bin 680 lira ve bin 285 dolar ele geçirildi.

Gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen B.S. ve E.S. çifti ile H.R.U, C.S, M.Ö. ve H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:01 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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