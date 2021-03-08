Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tutuklananlardan görevde olan 2 öğretmenin örgütün "asker mahrem" yapılanması içinde oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı. İkametlerdeki aramalarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bazı örgüt mensuplarının hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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