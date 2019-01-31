Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fetö'nün İl Yapılanması Davasında Karar

Denizli'de Fetö'nün İl Yapılanması Davasında Karar

45 dakika önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli'de Fetö'nün İl Yapılanması Davasında Karar, System.String[]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 145 sanıktan 89'una 1 yıl 6 ay 7'şer gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

Tutuklu 16 sanıktan Yusuf Caner Yağcı'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Emre Yeşilova ve İzzet Orhanoğlu'nun 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verdiği 13 tutuklunun ise tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti.

Sanıklardan kapatılan Zaman gazetesinin temsilcisi Casim Alan 6 yıl 10 ay 15 gün ve kapatılan Bugün gazetesinin temsilcisi Mahmut Aydoğan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, 26 sanığın beraatine hükmederken yakalama kararı bulunan 30 sanığın dosyasını ayırdı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 30'u firari 145 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:00 Kaynak: AA

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