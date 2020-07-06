Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe - Son Dakika

Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de, polis ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak son 1 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de, polis ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak son 1 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasının çökertilmesi için 29 Haziran – 05 Temmuz 2020 tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve "ankesörlü sabit hatlar/büfe" ardışık arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 9 şüpheli ile FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 5 şüpheli olmak üzere 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:09 Kaynak: İHA
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