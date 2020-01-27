Denizli'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonları: 9 gözaltı, System.String[]

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 1 muvazzaf astsubay ile geçici görevden uzaklaştırılmış 1 teğmen de olduğu belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 'terör örgütüne üye olmak, sabit ankesörlü hatlardan arandıkları' tespit edilen 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay ve öğretmen, geçici görevden uzaklaştırılmış 1 teğmen olmak üzere toplam 9 şahsı gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, biri ise Manisa emniyetine teslim edildi. Diğer şahısların ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
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