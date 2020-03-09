Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1'i özel eğitim kurumunda öğretmen olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:10:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]